In der VG Edenkoben ist Großfischligen die nächste Gemeinde, die beim Thema Ladesäule für E-Autos einen Rückzieher macht. Ebenso wie Freimersheim und Burrweiler verzichtet sie auf die Installation. Nicht zuletzt wegen der Kosten für die Anschaffung und die laufenden Betriebsausgaben, beides ist im Laufe der vergangenen Monate deutlich gestiegen. Unterm Strich hätte die Gemeinde laut Ortschef Michael Diehl trotz bewilligter Fördermittel noch 15.000 Euro für einen Zeitraum von sechs Jahren investieren müssen, was dem Gemeinderat am Ende zu teuer war. Auch deshalb, weil Einheimische ihre eigenen Elektrofahrzeuge über eine Wallbox in ihrer Garage aufladen, sodass die Maßnahme fast nur Touristen zugutegekommen wäre.