Wie in vielen anderen Gemeinden gehört die Turmuhr der protestantischen Kirche in Essingen nicht der Kirche, sondern der Ortsgemeinde. Daraus ergibt sich für die Gemeinde die Verpflichtung, die Uhr zu unterhalten und gegebenenfalls reparieren zu lassen. Da diese Maßnahmen für die in die Jahre gekommene Uhr nun dringend erforderlich sind, hat der Gemeinderat den Auftrag zur Instandsetzung um Angebotspreis von rund 6200 Euro an die Firma Perrot aus Calw vergeben. Der Kirchbauverein wird sich an den Kosten beteiligen.