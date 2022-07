Die Gemeinde Gleisweiler lädt für Dienstag, 19 Juli, 19.30 Uhr, im Garten des Zehnthofes zu einer Einwohnerversammlung ein. Wie Ortschef Thorsten Rothgerber informiert, ist die Gemeinde dazu verpflichtet, einmal pro Jahr eine solche Versammlung abzuhalten, was aber in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt nicht möglich war. Bei dem Treffen wird auf das zurückgeblickt, was im Ort an Maßnahmen durchgeführt wurde, und eine Vorschau auf geplante Projekte geben. Bei schlechtem Wetter findet die Einwohnerversammlung im Zehnthof satt.