Die „stehende Schwimmerin“, die im vergangenen Jahr als Teil einer großen Ausstellung im Skulpturengarten zu sehen war, hat Ortsbürgermeister Dieter Geißer so gut gefallen, dass er im Gemeinderat den Ankauf des Kunstobjekts angeregt hat. Die lebensechte Figur aus Beton wurde von Künstlerin Gabriele Köbler aus Haßloch geschaffen. „Es ist unglaublich, wie die Figur wirkt“, findet Geißer. Spenden plus eine Beteiligung der Gemeinde in Höhe von 500 Euro machten es möglich. Die Schwimmerin konnte für 3000 Euro erworben werden. Wer weiß, vielleicht bekommt sie ja auch noch einen eigenen See…