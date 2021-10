An der westlichen Ortseinfahrt beziehungsweise -ausfahrt von Kleinfischlingen wird demnächst eine Geschwindigkeitsmessanlage aufgestellt. Darüber informiert Ortsbürgermeisterin Regina von Nida. Damit sollen die aus Richtung Edesheim kommenden Verkehrsteilnehmer dazu animiert werden, etwas mehr auf die Bremse zu treten. Es ist das zweite Tempomessgerät in der Gemeinde, auf deren Ortsdurchfahrt Tempo 50 gilt. Seit einigen Jahren kämpft das Dorf jedoch um eine Geschwindigkeitsreduzierung. Insbesondere wegen der Kinder und Jugendlichen, die die Bushaltestelle in der Hauptstraße nutzen, um weiter in Richtung Kita nach Essingen oder in der Grundschule nach Edesheim zu kommen. Zumal der Bürgersteig an der Stelle für wartende Gäste sehr eng sei. Bislang waren die Bemühungen jedoch vergeblich, wie von Nida erklärt. Da es sich bei der Hauptstraße um eine Landesstraße handelt, gewährt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer nur in besonderen Fällen eine Temporeduzierung. Und doch hat die Gemeinde die Hoffnung auf Tempo 30 noch nicht aufgegeben, erklärt von Nida.