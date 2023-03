Zum zehnten Mal lädt die Gemeinde zum Mandelblütenfest am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, an der Dionysius-Kapelle ein. Die Weingüter Doll, Schönlaub, die Scheierjungs und das Weingut Wissing bieten ihre Erzeugnisse an. Kuchen backen die Kirchenfrauen, die noch Kuchenspenden aus der Gemeinde annehmen. Eis und Mandelpralinen bietet das „Neue Herzog“ an. Am Sonntag um 15 Uhr spielt das Puppentheater Marotte um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus die „Drei Räuber“. Am Sonntag führt Gästeführerin Heidi Kunze über den Pfälzer Mandelpfad. Parkmöglichkeiten gibt es am Ortseingang.