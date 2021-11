Ortsbürgermeister Andreas Möwes informierte den Rat, dass ein rund 1000 Quadratmeter großes Grundstück im Naturschutzgebiet Haardtrand-Hinkelberg in Weyher freigelegt wurde. Die Flächen waren der Gemeinde Anfang dieses Jahres von einer Privatperson geschenkt worden. Sie wurde unter anderem von abgestorbenen Bäumen, Totholz, Büschen, Sträuchern und Gestrüpp befreit. Ein Schenkungsangebot für ein weiteres, rund 700 Quadratmeter großes Grundstück in diesem Bereich wurde vom Gremium im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung angenommen. Insgesamt besitzt die Gemeinde nun in diesem Naturschutzgebiet rund 3000 Quadratmeter zur Verfügung, die sie zum Zwecke des Naturschutzes pflegen kann. Unter anderem ist eine Beweidung durch Safe und Esel vorgesehen, wie Möwes berichtet.