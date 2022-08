Auch im Sommer kommt Silvester-Gefühl auf: Gute Vorsätze, die direkt nach Beschluss in der Versenkung verschwinden, werden das ganze Jahr über gefasst. Eines der besten Beispiele dafür ist der Naturschutz. Da kriegt man ständig gepredigt, dass man ja keine Spinnen töten soll und dass auch die irren Wespen streng geschützt sind. Als Normalbürger fragt man sich, welche Lebewesen man denn überhaupt noch vernichten darf. Während man so grübelt, kommen die „Pfleger“ und sensen einfach rücksichtslos alles entlang von Straßen nieder. Blühstreifen, Insektensterben – völlig wumpe, wenn sich das Viehzeugs direkt an einer Straße ansiedelt. Das hätten die Tiere und das Gebüsch sich mal früher überlegen sollen. Denn erstens war die Straße vor dem Igel da und zweitens ist jeder für seinen Wohnort selbst verantwortlich – und wer kann denn bitte eine Straße übersehen? Selber schuld, du doofe Feldmaus. Aber irgendwie passt das trotzdem nicht so recht zur Empörung über Bauern, die Brombeerhecken plattmachen.