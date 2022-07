Die Stadt Landau gehört zu den großen Mittelzentren im Land Rheinland-Pfalz und darf sich in der neuen Förderperiode 2022 bis 2025 über Städtebaufördermittel aus der Landesinitiative zur Stärkung der Oberzentren und großen Mittelzentren freuen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch nahm in der Mainzer Staatskanzlei den Grundlagenbescheid aus den Händen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer entgegen. Demnach erhält Landau in den kommenden Jahren Städtebaufördermittel von Bund und Land in Höhe von 7,2 Millionen Euro für die drei Fördergebiete „Aktives Stadtzentrum“, „Östliche Innenstadt“ und „Landau Nord“.

Lebendige Innenstadt

Hirsch begrüßt die Förderung, die gerade vor dem Hintergrund der fortwährenden Anstrengungen der Stadt Landau, die Attraktivität ihrer Innenstadt weiter auszubauen, gute Perspektiven biete. In den vergangenen Jahren habe sich die östliche Innenstadt zwischen Fußgängerzone und Hauptbahnhof auch dank Städtebaufördermitteln zu einem lebendigen und zukunftsfähigen Innenstadtquartier entwickelt, das nun beispielsweise mit dem Ausbau der König- und der Martin-Luther-Straße sowie der Sanierung des Ostparks noch attraktiver werde, nennt Landaus OB drei aktuelle Großprojekte, die 2022 bis 2025 gefördert werden. Als „Horstler“ mindestens genauso wichtig ist dem OB das Programm „Sozialer Zusammenhalt“, das ebenfalls von der Landesinitiative profitiert. Gemeinsam mit den Bewohnern will die Verwaltung dabei die Wohn- und Lebensqualität in „Landau Nord“ verbessern.