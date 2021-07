Die Stadt vermeldet „Riesen-Dankeschön auf dem Riesenrad“: Um in aller Öffentlichkeit Danke zu sagen für die wichtige und engagierte Arbeit während der Corona-Lage, hat Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch alle Kita-Leitungen zur Fahrt mit dem „Landau Eye“ eingeladen. Als kleine Überraschung verteilten Hirsch und Jugendamtsleiter Claus Eisenstein „im Vorbeifahren“ an jede der 34 Einrichtungen eine 500-Euro-Spende aus Mitteln der Sparkassenstiftung.

„Diese Aktion ist eine kleine Geste unserer großen Dankbarkeit gegenüber den Frauen und Männern in unseren Kindertagesstätten, die – gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie – an vorderster Front stehen und dafür Sorge tragen, dass unsere Gesellschaft, aber auch unsere Wirtschaft, in schwierigen Zeiten aufrechterhalten werden kann“, betont der Stadtchef. Die Teams in den Einrichtungen hätten unter schwierigsten Bedingungen Betreuungsangebote aufrechterhalten und damit Familien und Gesellschaft einen großen Dienst erwiesen.