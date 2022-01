Als ein 31-Jähriger am Montag kurz vor Mitternacht sein Auto öffnen wollte, stellte er fest, dass die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen worden war. Aus dem Wageninneren war der Geldbeutel gestohlen worden. Die Tat hat sich laut Polizei zwischen 18 Uhr und Mitternacht ereignet. In dieser Zeit stand das Fahrzeug befand sich das Fahrzeug in einem Innenhof in der Pfarrgasse in Siebeldingen. Im Geldbeutel befanden sich neben diversen Ausweispapieren noch eine Bankkarte und rund 300 Euro Bargeld. Insbesondere Anwohner, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizeiinspektion in Landau, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.