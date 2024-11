Im Landauer Supermarkt Kaufland in der Dammühlstraße kam es am Samstag zwischen 10.15 und 10.40 Uhr zum Diebstahl eines Geldbeutels. Laut Polizei trug das 75-jährige Opfer die Geldbörse in seiner Umhängetasche. Wie der Mann der Polizei sagte, liege die Beute im niedrigen dreistelligen Bereich.

Diesen Diebstahl nimmt die Polizei zum Anlass, auf einige Punkte hinzuweisen, die es möglichen Tätern schwerer machen können, zuzuschlagen. Sie sollten Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen, Geldbeutel nicht oben in die Einkaufstasche oder -korb oder -wagen legen, sondern ihn möglichst körpernah tragen. Handtaschen sollten im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen gehängt werden, wo Sie sie nicht im Blick haben. „Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mit“, warnt die Polizei. Weitere Hinweise im Internet unter www.polizei-beratung.de/aktuelles.

Zum aktuellen Diebstahl bittet die Polizei um Hinweise: Telefon 06341 287-0.