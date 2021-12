Die Kripo Ludwigshafen bittet nach der Sprengung eines Geldautomaten am ersten Weihnachtstag um 4.10 Uhr in Herxheim um Hinweise auf ein dunkles Auto, vermutlich ein Kombi oder ein Coupé. Diesen Wagen hatten Zeugen, die den Knall gehört hatten, von ihrem Fenster aus gesehen, wie er vom Parkplatz des SB-Sparkassenpavillons in der St.-Christophorus-Straße wegfuhr in Richtung Herxheim-Zentrum. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug liegen nicht vor. Nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen steht noch immer nicht fest, ob und/oder wie viel Geld die Täter stehlen konnten. Ein Sprecher der Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass man aus ermittlungstaktischen Gründen und um keinen Anreiz für weitere Täter zu setzen, diese Frage grundsätzlich nicht beantworten wolle. Ähnlich äußerte sich Bernd Jung, Direktor der Sparkasse Südpfalz. Er sagte lediglich, dass die Sicherheit der Geldautomaten in den vergangenen Jahren stark verbessert worden sei, dass es gegen kriminelle Energie aber keine 100-prozentige Sicherheit gebe. „Das ist ein Katz-und Maus-Spiel“, sagte Jung zum Hochrüsten auf beiden Seiten. Fest steht, dass der Sparkassenpavillon vollkommen zerstört wurde und der Sachschaden am Pavillon mehrere zehntausend Euro beträgt. Wie die Täter den Automaten gesprengt haben, will die Polizei nicht sagen.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen wenden unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.