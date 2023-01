Ein 30-jähriger Mann aus dem Neustadter Raum steht unter Tatverdacht, sich als falscher Spendensammler knapp 3000 Euro ergaunert zu haben. Nun wurde er von der Polizei erwischt und es wird gegen ihn ermittelt. Er hatte nach Angeben der Polizei nicht nur im Raum Neustadt, sondern auch in den Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer sein Unwesen getrieben – die Polizei berichtet von insgesamt 15 Fällen. Der Mann hatte vorgegeben, dass er Mitglied des SV Venningen sei und Geld für den Trikotkauf der Jugendmannschaft sammle. DabEs get ei hat er am Telefon geschwindelt und er wurde auch bei einzelnen Personen persönlich vorstellig, um das Geld abzuholen. Unterwegs war der Mann mit einem grauen Fiat Panda mit NW-Kennzeichen. Anhand dieser Daten wurde er schließlich auch von der Polizei ermittelt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Informationen um der RHEINPFALZ um einen Fußballspieler, der schon bei mehreren Vereinen in der Region gespielt hat.