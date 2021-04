Rund 30 Bürger haben vom Landkreis Geld wegen ihrer Gartenabfall-Rechnung zurückgefordert, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt. Was war das für ein Chaos um die Änderungen bei der Grünschnitt-Annahme Anfang des Jahres (hier ein damaliges Foto von der Sammelstelle Offenbach). Nachdem die Hobbygärtner auf die Barrikaden gegangen und die Deponiearbeiter an ihre Grenzen geraten sind, nahm der Landkreis SÜW seine gerade erst beschlossenen Anpassungen wieder zurück. Mitte Dezember war die Entscheidung einstimmig gefallen, dass nur noch Grünschnitt bis drei Kubikmeter kostenlos angenommen wird, Rasenschnitt, Laub und krautige Gartenabfällen bei der Abgabe in der Deponie aber kosten. Ebenso einstimmig bestätigte der Kreistag am Montag das vor einem Monat verkündete Ende des Grünschnitt-Wirrwarrs. Nun dürfen wieder alle Gartenabfälle bis drei Kubikmeter in den Sammelstellen abgegeben werden. Die neue alte Regel gilt rückwirkend zum 1. Januar 2021. Sprich: Bürger, die in den ersten zwei Monaten zur Kasse gebeten wurden, bekommen die Gebühren erstattet, erklärt Seefeldt. Er appelliert aber weiterhin an die Bürger, Gartenabfälle zu kompostieren oder über die Biotonne zu entsorgen. Einige Rückforderungen von Gebühren würden aktuell noch geprüft, berichtet der Kreis, weil die Anlieferungen nicht in jedem Fall in den Wertstoffwirtschaftszentren abgegeben wurden.