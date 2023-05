Wildbienen und Schmetterlinge sollen sich wieder wohlfühlen: Die NVS Naturstiftung Südpfalz stellt am Dienstag ab 16 Uhr an der Landauer Hohl in Freckenfeld das Projekt „Ökologische Sanierung von Hohlwegen“ vor. Die Maßnahme umfasst vier Hohlen mit einer Gesamtlänge von fast zwei Kilometern im Norden der Gemarkung des Dampfnudeldorfs in Richtung Winden. Ziel ist die Wiederherstellung von ökologisch wertvollen Lebensräumen. Viele Steilwände in den Hohlen sind in den letzten Jahrzehnten zugewachsen und durch Witterung eingebrochen. Vor allem Holunderbüsche verhinderten die Sonneneinstrahlung auf diese Lösswände, die durch Erwärmung wichtige Lebensräume vor allem für Wildbienen schaffen.

Die NVS hat sich verpflichtet, bis 2035 diese Areale zu pflegen und deren Nachhaltigkeit zu kontroliieren. In einem ersten Schritt wurden vom Maschinenring Südpfalz vor allem die Gewächse entfernt und neue Pflanzen zur Aussaat gebracht. Neben Bienenarten sollen auch Schmetterlinge und Eidechsen hier eine neue Heimat finden. Es ist aktuell die einzige Maßnahme dieser Art im Landkreis. „Wir sind auf die Ortsgemeinde Freckenfeld zugegangen und auf offene Ohren gestoßen. Denn hier herrschen besonders günstige Bedingungen zur Verwirklichung unserer Idee“, so Kurt Garrecht von der NVS.

Die Stiftung wurde 2014 vom über 60 Jahre alten Naturschutzverband Südpfalz ins Leben gerufen. Ihr Hauptziel ist der Erhalt des Naturerbes in der Region für nachfolgende Generationen. Das finanzielle Gesamtvolumen liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Finanziert wird das Projekt durch Ersatzzahlungen als Ausgleich für den Freckenfelder Windpark. Die EnBW (Energie Baden-Württemberg) als Betreiber überweist diese Gelder an die vom Land 1979 gegründete „Stiftung Natur und Umwelt“. Als Vorstandsvorsitzende fungiert Umweltministerin Katrin Eder. Diese Fördermittel können innerhalb von drei Jahren von den Landkreisen abgerufen werden.

Auch Landrat Fritz Brechtel ist bei dem Termin dabei. Nach Redebeiträgen lädt Matthias Kitt, Biotopbetreuer des Kreises, ab 17 Uhr zu einer Wildbienen-Exkursion ein. Die Anfahrt erfolgt über die Straße „Landauer Hohl, 76872 Freckenfeld“, Parkmöglichkeiten gibt es auf einer Streuobstwiese am Bahndamm 800 Meter nach dem nördlichen Ortsausgang.