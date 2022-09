In der Nacht auf Samstag wurde in Schweigen eine gelben Ape gestohlen – ein dreirädriger Kleintransporter, mit dem die Schirmbar von Pfeffers Traverne beworben wurde. Wie die Polizei berichtet, war das Gefährt auf einer Grünfläche in der Nähe des Deutschen Weintors abgestellt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340.