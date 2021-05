In den Landauer Ortsteilen und Teilgebieten der Kernstadt tun inzwischen genau 7023 gelbe Tonnen ihren Dienst. Das funktioniere reibungslos und einwandfrei, wie der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) berichtet. Das städtische Unternehmen ist Bindeglied zwischen Bürgern und der Firma Suez Süd, die sich im Auftrag der Dualen Systeme Deutschland um den Verpackungsabfall in Landau kümmert. „Die Konstellation ist komplex. Umso erfreulicher ist, dass es rund läuft. Das hat auch damit zu tun, dass der EWL im Vorfeld die Menschen in Landau einbezogen hat“, resümiert Bürgermeister Maximilian Ingenthron als Vorsitzender des EWL-Verwaltungsrats.

Im ersten Zug waren vor 15 Monaten rund 6000 Tonnen in drei Größen ausgeliefert worden. In den Folgemonaten hatten weitere Haushalte die Tonne mit dem gelben Deckel angefordert. Gut 1000 wurden in den vergangenen Monaten zusätzlich ausgeliefert, teilt der EWL mit. An etlichen Adressen wurde zudem ein anderes Tonnenvolumen geordert, denn auch die „Gelbe“ gibt es als 120, 240 und 1100 Liter fassende Variante.

Bürger verständnisvoll

Für Nachfragen sorgt mitunter noch der Parallelbetrieb von gelbem Sack in der Landauer Innenstadt und den gleichfarbigen Tonnen in den kernstädtischen Gebieten und den Ortsteilen. „Die Gebiete sind für eine der beiden Behälterarten festgelegt. Haushalte können hier keine individuelle Entscheidung treffen“, erklärt Matthias Bauer von der EWL-Abfallabteilung. Suez könne bei der Leerung der gelben Tonne keine Säcke mitnehmen.

Bei Anrufen äußerten sich die Bürger grundsätzlich verständnisvoll und bestätigten, dass die gelbe Tonne eine sinnvolle Einrichtung sei und auch zum guten Erscheinungsbild Landaus beitrage. Denn Stapel mit Verpackungsabfällen, geplatzte oder von Tieren angenagte gelbe Säcke gehören in den Tonnengebieten der Vergangenheit an. „Die gelbe Tonne ist ein voller Erfolg. Ich wünsche mir aus diesem Grund auch, dass wir die gelben Tonnen zu Beginn des Jahres 2023 im größtmöglichen Umfang im gesamten Stadtgebiet einführen. Am Ende werden wir alle profitieren, die Stadt wird sauberer und das Stadtbild auf diese Weise insgesamt attraktiver sein“, betont Maximilian Ingenthron.

Info

Für Fragen zu Tonnengrößen oder zur Abfuhr der gelben Tonnen oder Säcke hat Suez Süd zwei Servicetelefone geschaltet: Behälter-Änderungsdienst, Telefon 0800 1889966; Gelbe Säcke/Reklamationen, Telefon 07272 7005-35.