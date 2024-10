Mehrere Unbekannte haben am Mittwoch gegen 1.35 Uhr an einem in der Billigheim-Ingenheimer Marktstraße geparkten Auto die Scheiben eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Vorfall von Anwohnern beobachtet. Eine herbeigeeilte Streife konnte die Täter nicht mehr dingfest machen. Den auf dem Beifahrersitz liegenden Geldbeutel konnten die Täter jedenfalls nicht mehr stehlen. Mutmaßlich ließ dieselbe Tätergruppe ein offensichtlich zuvor geklautes Auto aus Billigheim schräg quer parkend auf der Straße in unmittelbarer Tatortnähe zurück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870 zu melden.