Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als irreführend empfindet Claudio Quintino Parkmarkierungen in der Landauer Königstraße. Er hat ein Knöllchen bekommen und wollte darüber mit dem Ordnungsamt sprechen. Doch er hat niemanden erreicht, was ihn ärgert.

Quintino ist Geschäftsmann und nicht oft in der Landauer Innenstadt. Doch neulich besucht er dort einen Kunden und parkt, wo er immer geparkt hat. In der Königstraße in der