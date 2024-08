Das Landauer Landgericht hat zwei aus Syrien stammende Männer unter anderem wegen Geiselnahme in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub, gefährlicher Körperverletzung, schwerer räuberischer Erpressung und der Freiheitsberaubung zu Freiheitsstrafen von je acht Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das teilt das Landgericht mit. Einer der beiden Täter wurde zudem noch wegen der versuchten räuberischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte für schuldig befunden.

Die 26 und 21 Jahre alten Täter sind in die Wohnung des Opfers eingedrungen und haben dieses dort unter anderem mit einem Messer verletzt. Zudem haben sie ihm Wertgegenstände weggenommen. Die beiden haben das Opfer aus dessen Wohnung in eine andere Wohnung gebracht und ihn dort weiter gefesselt und gedemütigt. Die Taten spielten sich in Landau und Schifferstadt ab. Beide Täter sind laut Gericht erheblich vorbestraft.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten Freiheitsstrafen von sieben Jahren und neun Monaten sowie acht Jahren und drei Monaten gefordert – das letztlich gesprochene Urteil liegt darüber. Die Verteidigung hatte auf Strafen von höchstens vier Jahren plädiert.