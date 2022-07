CDU-Oberbürgermeisterkandidat Dominik Geißler kündigt an, im Krisenfall soziale Härten abfedern zu wollen. Zur mittelfristigen Krisenbewältigung will er einen „Corona-Neustart der Innenstadt“ anschieben sowie „Angebote der Kinderbetreuung und der Unterstützung pflegebedürftiger Menschen“ ausweiten. Landau brauche mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf die besten Angebote, um auch in Zukunft erfolgreich sein zu können. Weiterhin wiederholt er, dass er „moderne, bürgerfreundliche Mobilitätsangebote wie ein schon angedachtes Südpfalz-Bahn-System mit flexiblen Rufbussen“ verbinden wolle. Ich habe schon im bisherigen Wahlkampf deutlich gemacht, dass Landau gerade bei Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf die besten Angebote braucht, um weiterhin erfolgreich sein zu können. Mit Blick auf die finanzielle Lage Landaus seien Steuererhöhungen für die Wirtschaft wohl nicht nötig, sagt Geißler. „Für mich ist es wichtig, dass gerade die Ratsmehrheit der Klimakoalition gemeinsam mit dem Oberbürgermeister in jüngster Zeit die richtigen Schwerpunkte für eine gute Entwicklung der Stadt gesetzt hat - den Haushalt zu konsolidieren, ohne die wirtschaftliche Entwicklung zu gefährden, die sozialen Angebote auszubauen und wichtige ökologische Maßnahmen zu ergreifen“, erklärt der Christdemokrat.