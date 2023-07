Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) will in Landau eine Verpackungssteuer einführen, ähnlich wie in Tübingen. Ziel soll sein, die Verschmutzung der Stadt durch Wegwerfverpackungen zu reduzieren, wie sie beispielsweise von Schnellimbissketten verwendet werden. Außerdem will er den Druck bei Leerständen in Landau erhöhen. Er bekräftigte, erst mit Baugeboten arbeiten zu wollen, notfalls aber auch Enteignungen zu versuchen. Geißler plant zudem eine Zweckentfremdungssatzung und will zusammen mit anderen Kommunen Möglichkeiten prüfen, eine Leerstandssteuer einzuführen. „Eigentum verpflichtet“, sagte Geißler bei seiner ersten Sommerpressekonferenz. Mehr zum Thema lesen Sie hier