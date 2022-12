Landau ist auf rund 49.000 Einwohner angewachsen. Diesen Wert hat der neue Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) genannt. Er liegt deutlich über dem, was das Statistische Bundesamt bisher noch nennt. Das beziffert die Einwohnerzahl Ende 2021 mit rund 46.000, das Statistische Landesamt mit 46.919. Geißler sagte, er strebe ein behutsames Wachstum nach dem Motto „Qualität vor Quantität“ an. Alles müsse mehr oder weniger fußläufig oder mit dem Rad erreichbar bleiben. Sein Ziel seien 50.000 plus ein Einwohner. Geißler begründet dies mit der besseren Finanzausstattung von Städten aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen ab 50.000 Einwohnern. Der Oberbürgermeister hält dieses Wachstum in den kommenden Jahren auch für sehr wahrscheinlich aufgrund des neuen Gewerbegebietes D12 an der Autobahn, das 1000 bis 1500 neue Arbeitsplätze bringen werde, und aufgrund des neuen Stadtviertels im Südwesten. Auf die Besoldung des Oberbürgermeisters hätte dies keinen Einfluss: Mehr Geld für den Verwaltungschef gibt es erst ab 60.000 Einwohnern.