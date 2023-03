Der neue Oberbürgermeister Dominik Geißler behält die von seinem Vorgänger Thomas Hirsch ins Leben gerufene Tradition bei, rund um den Tag der Stadtgründung am 30. Mai das Ehrenamt zu würdigen. Es wird also wieder ein Ehrenamtspreis für besonderes Engagement verliehen. Das übergeordnete Thema 2023 lautet „Integration“. Ab sofort und bis zum 31. März sind Vorschläge für Preisträger willkommen. Gesucht sind Personen, Vereine und Institutionen, die sich im Bereich Integration und Geflüchtetenhilfe ehrenamtlich engagieren. Wie Geißler informiert, möchte die Stadt ein Multikultifest auf dem Danziger Platz veranstalten und gemeinsam schon mal vorfeiern für den großen Stadtgeburtstag im Jahr 2024, wenn Landau 750 Jahre alt wird. Die Verleihung des Ehrenamtspreises ist am Freitag, 26. Mai, ab 17 Uhr. Vorschläge für Preisträger nimmt Jonas Brachat unter jonas.brachat@landau.de entgegen.

Die Stadt Landau vergibt ihren Ehrenamtspreis in diesem Jahr zum achten Mal. Bisherige Preisträger sind die Rettungsorganisationen Feuerwehr, DRK, DLRG und THW, die Tafel, der Förderverein der Katharinenkapelle, die Kinder- und Jugendfarm, der Festungsbauverein, der Turnverein 1861 im ASV Landau und der Trägerverein der Frauenzufluchtsstätte Südpfalz.