Die Ortsgemeinde Kirrweiler beabsichtigt, den Gehweg entlang der L515 zwischen dem Kreisel L515/L516 und dem Bahnhof Maikammer-Kirrweiler zu verbreitern und barrierefrei auszubauen. Dies ist schon längere Zeit der Wunsch beider Ortsgemeinden. Nach längeren Verhandlungen mit dem Eigentümer eines angrenzenden Grundstücks sowie dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer wurde nun eine Lösung gefunden, um das Vorhaben umsetzen zu können. Die Gemeinde Kirrweiler könne die für die Verbreiterung notwendige Fläche kaufen, hieß es im Gemeinderat in Maikammer. Der derzeitige Grundstückseigentümer sei bereit zu verkaufen. Der LBM übernehme die kompletten Baukosten. Darüber hinaus zahle er beim Kauf der Fläche den Betrag, der dem Bodenrichtwert entspricht. Die sonstigen Kosten übernehme die Ortsgemeinde Kirrweiler. Dazu zählt der Betrag, der beim Grundstückskauf über den Bodenrichtwert hinausgeht, die Baunebenkosten und die Kosten für das Versetzen der Straßenbeleuchtung. Wegen der Bedeutung des Gehweges für die Ortsgemeinde Maikammer bot diese nun an, sich an den nicht gedeckten Kosten mit einem Drittel zu beteiligen. Nach derzeitigen groben Schätzungen liegen die nicht gedeckten Kosten bei etwa 30.000 Euro, der Maikammerer Anteil also bei 10.000 Euro. Der Maikammerer Rat stimmte einer solchen Vereinbarung zwischen den beiden Gemeinden zu.