Kaum auf der Welt und schon berühmt. Das Flamingo-Baby Filou des Landauer Zoos hatte um die Jahreswende für Schlagzeilen gesorgt, nachdem die Einrichtung von der Handaufzucht des Jungen berichtet hatte. Auch im Fernsehen hatte das Küken einige Auftritte, berichtet Biologin Christina Schubert. Anfangs war das Geschlecht des Jungvogels ungeklärt, der Name Filou vom Tierpflegeteam deshalb bewusst genderneutral gewählt. Jetzt hat die genetische Untersuchung einer ausgezupften Feder das Geheimnis gelüftet: Filou ist ein Weibchen. Es wird seit dem 20. Oktober mit viel Aufwand und Fürsorge vom Team des Vogelreviers aufgezogen.

Neues Gefieder

Da die 34 Tiere zählende Landauer Flamingo-Gruppe einen leichten Männchenüberschuss hat, wird Filou in Landau bleiben können. Bis auf Flaumfedern an Kopf und Hals ist das Küken inzwischen fast komplett umgefiedert. Das heißt, die junge Dame präsentiert sich in ihrem noch immer grauen, aber nun sehr viel robusteren Jugendgefieder. Dies wärmt besser und schützt auch vor Regen, sodass bei den gemäßigten Temperaturen vor einigen Tagen auch schon begonnen wurde, Filou mit Spaziergängen und Aufenthalten in einem kleinen Extragehege auf der Flamingoanlage an die Außentemperaturen zu gewöhnen, teilt Schubert mit.