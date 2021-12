Noch bis Ende Februar werden Gehölzpflegearbeiten entlang der B10 erledigt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mitteilt, werden stand- und bruchgefährdete Gehölze entnommen sowie Äste, die in das Lichtraumprofil beziehungsweise in Sichtflächen hineinwachsen, zurückgeschnitten. In Abschnitten mit hoher Wildunfallrate wird durch das Niedrighalten des Bewuchses verhindert, dass sich Wild nah am Fahrbahnrand aufhält. Im Raum Wilgartswiesen ist die Straßenmeisterei im Bereich der Queichtalbrücke unterwegs. Während der Arbeiten wird der rechte Fahrstreifen der B10 eingezogen.