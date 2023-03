Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Betreiber von Tiefen-Geothermie-Anlagen in der Südpfalz hätten nichts dazugelernt: Verschleierungen, Taktieren und Fehlinformationen schafften kein Vertrauen. Das hält die Initiative Pfalz Parterre, die Erdwärmekraftwerke ablehnt, in diesem Fall der Pfalzwerke-Tochter Geofuture vor, die in ihrem Insheimer Kraftwerk Versuche zur Lithium-Gewinnung zulassen will.

Die zunächst euphorisch als zukunftweisende Form der regenerativen Energiegewinnung gefeierten benachbarten Kraftwerke Insheim und Landau dümpelten als künstlich am Leben erhaltene