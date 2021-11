Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag die Garage eines Einfamilienhauses im südöstlichen Bereich von Gommersheim aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter diverses Werkzeug, ein Fahrrad sowie ein Radsatz entwendet. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet darum, Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, telefonisch unter der Nummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.