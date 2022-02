Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz neben dem Anwesen in der Raiffeisenstraße 2 in Herxheim gegen einen Gartenzaun gefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Zaun beim Aus- oder Einparken beschädigt worden. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizei bittet im Hinweise unter Telefon 06341 2870.