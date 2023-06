Ordentlich gerummst hat es am Samstagmittag gegen 12 Uhr in der Stadtschreibergasse in Landau. Nach Angaben der Polizei prallte eine 54-jährige aus Landau mit ihrem Wagen gegen einen geparkten Mercedes. Die Frau stand unter deutlicher Alkoholeinwirkung, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Die Polizei zog die Fahrerlaubnis ein. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro.