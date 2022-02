Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei einen Unfallflüchtigen ermitteln können, der am Samstagmorgen in der Zittergasse in Ilbesheim mit seinem Wagen gegen eine Hauswand gefahren war. Wie sich herausstellte, saß ein 69-Jähriger aus dem Kreis SÜW am Steuer. Der Schaden an dem Anwesen war beim Rangieren entstanden. Der Mann sammelte lediglich die Bruchstücke auf und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2500 Euro. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.