Um ein Zeichen gegen Hass und Hetze, Ausgrenzung und Diskriminierung sowie gegen völkisch-nationales Gedankengut zu setzen, wird die Stadt Landau dem Bündnis „Demokratie gewinnt!“ beitreten. Der Stadtrat muss dem am 4. Juni noch zustimmen. Wie Oberbürgermeister Dominik Geißler bei der Beratung im Hauptausschuss sagte, gebe es Überlegungen, in Landau ein Antidiskriminierungsbüro einzurichten. Das Bündnis „Demokratie gewinnt!“ gibt es seit 2017. Es versteht sich als Netzwerk, das sich für ein offenes, solidarisches und lebenswertes Rheinland-Pfalz einsetzt. Die Initiative zum Beitritt ging vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma aus. Er ist ebenso Mitglied wie die Universität, das Erziehungswissenschaftliche Fort- und Weiterbildungsinstitut der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz, die Friedensakademie Rheinland-Pfalz sowie das Institut für Katholische Theologie.