Widerstand gegen Polizeibeamte hat am Sonntag ein 45-Jähriger aus Bad Bergzabern in Pleisweiler-Oberhofen geleistet. Um 21.40 Uhr sollte er laut Polizei wegen eines Gewaltdelikts in Gewahrsam genommen werden. Er war alkoholisiert und zeigte sich aggressiv gegen die eingesetzten Beamten. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann schließlich überwältigt und festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.