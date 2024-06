Ein Davidsstern als Symbol des Volkes Israel und des Judentums, eine Friedenstaube und das Wappen der Stadt Landau – diese drei Symbole zieren – weiß auf blauem Grund – die Flagge, die neuerdings am Landauer Rathaus zu sehen ist. Dazu der Text: „Gemeinsam gegen Antisemitismus und Rassismus“. Gleichzeitig rückt die neue Flagge an die Stelle der Israel-Flagge, die nach dem Überfall der radikal-islamischen Hamas auf Israel gehisst worden war. Oberbürgermeister Dominik Geißler bekam laut Mitteilung der Stadt mit, dass Landauer verschiedener Glaubensrichtungen das Hissen der Israel-Flagge am Rathaus kritisierten. „Mit der Israel-Flagge sollte ausdrücklich keine Partei im Nahost-Konflikt ergriffen werden“, so der Christdemokrat. Vielmehr war die Flagge ein Zeichen gegen Judenhass und gleichzeitig ein Bekenntnis zu Israel. Geißler war es wichtig, dass die Israel-Flagge als Symbol gegen Antisemitismus nach der Kritik nicht „einfach so“ verschwindet, sondern durch ein anderes, ebenfalls starkes Symbol ersetzt wird: „Insbesondere wegen der geplanten Einführung einer oder eines Antisemitismusbeauftragten führe ich derzeit Gespräche mit den in der Region lebenden Jüdinnen und Juden – und deren Berichte sind bedrückend.“