Geflüchtete im Landkreis Südliche Weinstraße erhalten seit 1. Juli ein Krankenkassen-Kärtchen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist die Behörde einer Rahmenvereinbarung von Land und den Krankenkassen beigetreten. „Alle Asylbewerbenden in SÜW können sich künftig ab Tag eins in Gesundheitsfragen an die IKK Südwest wenden“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. „Der Landkreis, der für die Krankenhilfe Geflüchteter zuständig ist, verzichtet mit diesem Schritt auf das vorherige, umständliche und teils als diskriminierend wahrgenommene Prozedere der Prüfung bei Facharztgesuchen durch die Kreisverwaltung und der Ausstellung eines Behandlungsscheins in jedem Einzelfall durch die Verbandsgemeinden.“

Der Kreis SÜW sei „erst die fünfte Kommune in ganz Rheinland-Pfalz, die diesen Schritt gegangen ist und die Gesundheitskarte für Geflüchtete einsetzt“, heißt es weiter in der Mitteilung.