Taube ist nicht gleich Taube. Es gibt die fetten Übergriffigen, und es gibt die mit dem Ring. Nicht um den Fuß – um den Hals. Und die machen Vieles richtig.

Ach, ich sag’s Ihnen, ich bin ganz verzückt. Seit ein paar Tagen spielt sich vor meinem Fenster in der Lokalredaktion Landau eine Liebesgeschichte ab, die ich zum Start ins Wochenende einfach mit Ihnen teilen möchte. Im Baum direkt auf Augenhöhe meines Zimmers im ersten Stock hat sich ein Täubchenpärchen niedergelassen. Und alle paar Minuten flattert’s aus dem Blattwerk herein und heraus. Also bislang nur der Herr der Schöpfung. Die Dame hat sich gemütlich im Nest niedergelassen. Das bedeutet, dass die neue Kinderstube noch im Bau ist. Denn die Aufgabenverteilung ist klar geregelt: Der Kerl – Typ Jäger und Sammler – ist die ganze Zeit unterwegs und schleppt Zweige, Gras und Co. an. Und die Lady gibt die Heimwerker-Queen und verbaut das Material zu einer wohligen Heimstatt für die Kleinen.

Ehrlicherweise muss ich ja gestehen, dass Tauben bei mir auf der Beliebtheitsskala eigentlich ziemlich weit unten rangieren. Erstens hat mir mal ’ne Taube, als ich noch klein war, bei einem Venedig-Besuch mitten auf die Schulter gekackt. Eine ekelhafte Bösartigkeit, die ich jetzt allen Tauben dieser Welt mein Leben lang vorhalten werde. Und zweitens rauben mir Tauben bei uns zu Hause den letzten Nerv. Mein Freund ist ein ausgewiesener Vogelliebhaber und hat natürlich unseren Balkon mit reichlich Futter- und Wasserstellen ausgestattet, damit wir nie versiegenden Zwitscherbesuch auf unserer innerstädtischen Grünfläche haben. Nur leider lockt das Körnerbuffet nicht nur herzige, kleine Grünfinken, Spatzen und Hausrotschwänze an, sondern eben auch die grauen Wuchtbrummen. Die poltern dann regelmäßig über die Blumenkästen und Dachziegel, werfen die Vogeltränke um und versuchen, sich an den Mini-Streben der Futtersäule festzukrallen, die sie als ihren ganz persönlichen Snack-Automaten ansehen. Stellen Sie sich einen übergewichtigen Sumo-Ringer vor, der Seiltanz versucht – so in etwa wirkt das tägliche Schauspiel auf unserer Loggia. Deswegen heißen sie bei mir nur noch „Taubzilla“, in Reminiszenz an Godzilla – das klobige Filmmonster, das ungelenk durch japanische Großstädte trampelt und alles plattmacht, was ihm in den Weg kommt.

Fair verteilte Care-Arbeit

Doch die Entwarnung kam stante pede. Als ich meinem Freund von der Lovestory vor meinem Redaktionsfenster berichtete, erklärte er mir gleich, dass Bäume typische Brutplätze von Ringeltauben sind. Ob sie denn einen weißen Ring am Hals tragen? Ja, tun sie! Und unsere „Taubzillas“ seien ja Stadttauben, keine Ringeltauben. Hach, deswegen war mir das verliebte Elternpaar also gleich sympathisch.

Und jetzt habe ich erstmals eine Staffelübergabe der beiden miterlebt. Männchen fliegt an, Weibchen rückt aus. Oder andersrum. Ob es nun tatsächlich so weit ist, dass die Madame ihre Eier rausgedrückt hat? Ich habe nämlich gelesen, dass sich Täubin und Tauber bei der Brut abwechseln. Während der eine auf Futtersuche ist, wacht der andere schützend über den Nachwuchs in seinen Kalk-Airbags und hält ihn mit seinem Popo auf Temperatur, bis er schlüpfreif ist. Nach einer Weile bebrütet dann das andere Elternteil wieder die Eier. So geht Gleichberechtigung. Und auch wenn die Sprösslinge geschlüpft sind, klotzen beide beim Füttern und Pflegen mit ran. An der fair verteilten Care-Arbeit der Ringeltauben könnte sich so mancher eine Scheibe abschneiden.

Ein Anblick, den nur Eltern lieben können

Ich bin mal gespannt, wann vor meinem Fenster die Elternzeit beginnt. Die Brutdauer beträgt zwischen 16 und 19 Tagen. Dann picken sich die kleinen Racker durch die Schale, um das Licht der Welt zu erblicken. Ob ich dann immer noch von dem Anblick so hingerissen bin? Man muss ja sagen, frisch geschlüpfte Küken haben weitestgehend eines gemeinsam: Sie sind ausgesprochen hässlich. So ein halbnacktes, schwarz-gelbes Hautfalten-Zottel-Etwas mit blinden Glubschaugen, dessen weit aufgerissener Schnabel unnachgiebig nach Nahrung fiept. Ein Anblick, den nur Eltern lieben können. Die glauben wohl auch daran, dass aus den hässlichsten Babys die hübschesten Erwachsenen würden.

Judith Hörle hat von ihrem Redaktionsraum aus direkten Blick auf das Taubennest im Baum. Foto: cde

Aber lassen wir das Bodyshaming. Das Wichtigste ist, dass zwischen Mama und Papa Ringeltaube überhaupt was geht und das Nest zu einem Ort wird, an dem „the magic happens“. Dass den kleinen weißen Ovalen dann auch ein Piepmatz entspringt. Und die Nestlinge – meist sind es zweieiige Zwillinge – die ersten Tage überstehen, bis sie flügge sind und alleine ihren Weg in die weite Welt antreten können. Das wäre dann nicht nur ein großer Gewinn für den Nachwuchs, sondern auch für die Paarbeziehung der Elterngeneration. Wenn’s mit dem Nachwuchs nämlich nicht klappt, bekommt auch die Liebe der Großen einen Riss.

Ohne Bruterfolg gibt’s neue Runde Tauben-Tinder

Die beiden stehen ja als monogames Saison-Ehepaar fest zusammen und unterstützen sich, wo sie können. Und offenbar gehen auch etliche Dauerehen ein. Allerdings nur, wenn die Brutsaison dafür gesorgt hat, dass die Gene weitergetragen werden können. Wenn die Verbindung ohne Nachwuchs bleibt, machen sich die Vögel ganz flatterhaft zu neuen Ufern auf. Sorry, kein Pardon, da landet der Partner auf dem Abstellgleis, und im nächsten Jahr wird das Ringeltauben-Tinder wieder aufgeklickt, beim Nächstbesten nach rechts gewischt, der verlockend genug gurrt, imponierend Luftakrobatik macht und betörend mit den Flügeln klatscht.

Hoffen wir mal für mein Pärchen, dass ihnen Bruterfolg und eine lebenslange Turtel-Gemeinschaft vergönnt ist. Ich weiß, wir sind in Landau, und Vögel auf Bäumen haben hier nicht so ein gutes Standing. Die Massen an Saatkrähen haben bei einem weiten Teil der Bevölkerung nicht gerade zur Imagepflege der Ornis beigetragen. Aber davon lasse ich mir meine zauberhafte Liebesgeschichte vor dem Fenster nicht trüben. Und hoffe auf ein Happy End mit Fortsetzung. Also Baum-Netflix, ich wünsche mir Staffel 2!