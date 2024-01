Abwiegeln, bis es nicht mehr anders geht: Diese Strategie hat eine 44-Jährige vor dem Amtsgericht angewandt. Sie soll Beihilfe zur Urkundenfälschung geleistet haben – es geht um einen unechten Impfpass.

Es geht um eine heiße Ware – und den Gegenstand diverser Debatten in den vergangenen Jahren: Eine 44-Jährige soll zwischen einer Impfpassfälscherin und einer 64-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Offenbach einen Deal eingefädelt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Geld gegen den Nachweis einer Impfung gegen Covid-19, also Corona, die es natürlich nie gegeben hat. Die Juristen sprechen in einem solchen Fall von Beihilfe zur Urkundenfälschung. Die Staatsanwaltschaft hatte dazu einen Strafbefehl beantragt, das Gericht diesen in Höhe von 2800 Euro erlassen. Dagegen hat die Angeklagte Widerspruch eingelegt. Also trifft man sich vor dem Landauer Amtsgericht.

Die Angeklagte, eine rumänisch sprechende alleinerziehende Mutter, die mittlerweile in einem benachbarten Bundesland lebt, versucht es mit absolutem Abwiegeln. Ja, sie habe den Impfpass von der Pfälzerin erhalten, ja, sie habe ihn weitergegeben, aber sie habe nicht gewusst, warum. Man kenne sich aus einem Südpfälzer Hotel, man habe untereinander mit Pflegeprodukten gehandelt. Eine Geschichte, die schnell recht dünn wird, als Richterin Claudia Steinel Textnachrichten zwischen den beiden verliest.

Richterin und Staatsanwältin wirken genervt

In einer fragt die 64-Jährige, ob es denn nun einen „Arzttermin“ gebe, in einer anderen, ob die Möglichkeit bestehe, für einmal J. Den Arzttermin kann die Angeklagte nicht erklären, und die Richterin mutmaßt, wohl auch nicht unbegründet, dass „einmal J“ für eine Einmalimpfung mit dem Präparat des Herstellers Johnson & Johnson steht. Klarer wird es aber, als die nächste Nachricht verlesen wird: Die Offenbacherin beschwert sich, dass sie in zwei A gewesen sei, die hätten es nicht bestätigt, da kein Stempel drauf sei. A steht für Apotheken, nimmt die Richterin an. Die Angeklagte betont wieder, nichts damit zu tun zu haben, von nichts zu wissen – und Richterin Steinel wirkt genervt. Genauso wie die Staatsanwältin, die darauf hinweist, dass die Geldstrafe auch höher ausfallen könne.

Verteidiger Anto Bevanda aus Pforzheim versucht aus seiner Mandantin herauszufragen, wieso da überhaupt ein Impfpass zwischen den Frauen hin und her wandert, und warum die 64-Jährige und die Frau, die den Impfpass gefälscht haben soll, nicht direkt miteinander kommunizieren. Auch hier: Keine erhellenden Antworten. Die Richterin ruft also die Offenbacherin als Zeugin in den Saal – und die macht kurzen Prozess mit der Version der Angeklagten.

Und dann geht’s flott

Ja, sie habe 200 Euro an die 44-Jährige übergeben und ihr den Impfpass gegeben. Diese habe ihn weitergegeben und sie habe dann dort eine Covid-Schutzimpfung eingetragen gehabt. Das Geschäft sei ihr angeboten worden. Zwei Apotheken hätten ihr wegen eines fehlenden Stempels die Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats verweigert, sie sei angezeigt worden. Zu verlieren hat sie nichts: Ein Strafbefehl gegen sie in der Sache ist bereits rechtskräftig geworden.

Dann geht’s flott: Verteidiger Bevanda erbittet eine Beratungspause. Die 44-Jährige entscheidet, den Einspruch zurückzuziehen – und damit ist alles wieder auf Anfang: Sie muss 2800 Euro wegen Beihilfe zur Urkundenfälschung zahlen.