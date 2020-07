Zu einer Verkehrsgefährdung kam es am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Straße zwischen Maikammer und Neustadt. Laut Polizei überholte ein roter Kleinwagen ein Mofa. Dabei fuhr er so weit auf der Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender Autofahrer bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.