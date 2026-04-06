Am Karfreitag nötigte der Fahrer eines weißen VW mit seinem Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer und gefährdete den Straßenverkehr, wie die Polizei berichtet. Demnach fuhr dieser gegen 14.30 Uhr auf der B38 hinter einem schwarzen Mercedes Benz und einem silberner Auto, als er am Ortsausgang Oberotterbach mehrfach hupte. Auf der Geraden kurz vor der Einmündung Dörrenbach überholte der VW-Fahrer beide Fahrzeuge trotz entgegenkommenden Verkehrs und scherte so knapp wieder ein, dass die 46-jährige Mercedes-Fahrerin sehr stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den VW-Fahrer ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 zu melden.