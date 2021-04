Eine Strafanzeige wegen Verkehrsgefährdung hat sich ein 30-Jähriger eingefangen, der sich am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der B10 bei Birkweiler nicht an das Überholverbot hielt. Laut Polizei überholte er auf der einspurigen Fahrbahn einen Lkw. Dabei kam ihm eine 41 Jahre alte Autofahrerin auf der zweispurigen Fahrbahn entgegen, die ebenso einen Lkw überholen wollte. Dank ihrer schnellen Reaktion konnte sie ausweichen und so einen schweren Unfall verhindern. Der 30-Jährige konnte anhand des Kennzeichens schnell ermittelt werden. Als ihn die Polizei aufsuchte, sagte er zur Verteidigung: „Es hat noch genügend Abstand geherrscht, um gefahrlos zu überholen.“ Neben der Strafanzeige wird die Führerscheinstelle informiert, die seine charakterliche Eignung für die Teilnahme am Straßenverkehr prüft.