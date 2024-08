Unbekannte haben circa zehn Tonnen Mineralwolle in einem Container an der B48 nahe der Zufahrt zum Forsthaus Annweiler im Wellbachtal illegal entsorgt, wie die Polizei mitteilt. Die Tat muss zwischen dem 18. Juli und jetzt passiert sein. Aufgrund des Gewichtes jedes einzelnen Big-Bags von ungefähr 150 Kilogramm vermutet die Polizei, dass die gefährlichen Abfälle mit einem Kran-Lkw dorthin gebracht und umgeladen wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die ein derartiges Geschehen an der Örtlichkeit gesehen und eventuell für berechtigt gehalten haben, sich zu melden. Die Polizeiwache Annweiler ist unter Telefon 06346 96462519 zu erreichen.