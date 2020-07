Aus Kreuzung wird Kreisel. Wenn die viel befahrene B 272 mal wieder gesperrt ist – wie zuletzt wegen des Kreiselbaus bei Hochstadt –, dann werden Autofahrer aus Richtung Speyer an der Überführung nach Freimersheim geschickt, um von dort auf die L 507 zu gelangen. Die Landstraße parallel zur B 272 muss oft als Umleitungsstrecke herhalten. Genau jener Knotenpunkt der L 507 mit der K 38 wird dann zur Geduldsprobe für Pendler. Wer im Berufsverkehr fährt, kommt nicht ohne Schlangestehen aus. Um die Stelle sicherer zu machen und den Verkehrsfluss zu verbessern, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am 25. Mai mit dem Umbau begonnen. Eigentlich waren 14 Wochen Arbeitszeit angesetzt, also bis Ende August. Nun ist der LBM schon einen Monat früher fertig geworden. Seit Freitag ist die Strecke wieder freigegeben. Aus dem Knotenpunkt ist ein Kreisel geworden. Zudem wurden die Fahrbahnen der K 38 auf 380 Metern und der L 507 auf 420 Metern saniert. Gesamtkosten: 950.000 Euro.