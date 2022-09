Innerhalb von 45 Minuten hat die Polizei am Samstagmittag an der Großfischlinger Kreuzung L542/L507 acht Autofahrer verwarnt, weil sie das Stoppschild missachtet haben. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich an der Kreuzung immer wieder auch schwere Unfälle, weil sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Vorschriften hielten. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Schild missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.