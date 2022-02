Die Polizei hat am Freitag innerhalb einer Stunde fünf Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachtetet haben. An dieser Stelle ereignen sich immer wieder schwerwiegende Unfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt, wie die berichtet. Zudem ist dort aufgrund der Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen.

Bei der Kontrolle zog die Polizei auch einen Pkw mit Anhänger raus. Die Beamten stellten fest, dass das Gespann ein Gesamtgewicht von 4,2 Tonnen hatte. Dafür hatte der 37-jährige Fahrer aber nicht die notwendige Fahrerlaubnis-Klasse. Wie die Polizei mitteilt, kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu.