Zum zweiten Mal in dieser Woche hat die Polizei Edenkoben an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen den Verkehr kontrolliert. Und erneut missachteten Autofahrer das Stoppschild und rauschten ungebremst über die Kreuzung. Am Mittwoch zwischen 10 und 10.30 Uhr wurden laut Polizei vier Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt. An dieser Stelle ereigneten sich in der Vergangenheit immer wieder schwerwiegende Unfälle. Stoppschilder sollen Unfälle an viel befahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.