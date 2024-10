Am Mittwochabend gingen bei der Polizeiinspektion Landau mehrere Meldungen über einen grauen VW Tiguan ein, dessen Fahrer durch seine rücksichtlose Fahrweise auffällig wurde. In der Zeit von 18.10 bis 18.20 Uhr sei dieser auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Birkweiler und Landau mehrfach in den Gegenverkehr gekommen, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizeiinspektion Landau sucht nun nach Autofahrern, die durch das genannte Fahrzeug gefährdet wurden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 zu melden.