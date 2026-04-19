Die Polizei hat am Samstagvormittag an der Autobahnanschlussstelle in Edenkoben zehn Autofahrer sanktioniert. Sie hatten das Stoppschild missachtet, als sie von der A65 kommend auf die K6 in Richtung Edenkoben oder Venningen abbiegen wollten. Hintergrund der Verkehrskontrolle war, dass es an den Anschlussstellen bei Edenkoben wegen des besagten rechtswidrigen Verhaltens vermehrt zu Verkehrsunfällen kommt. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.