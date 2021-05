Aus Anlass des 100. Geburtstages des Komponisten Richard Rudolf Klein ist an dessen Geburtshaus in Nussdorf eine Gedenktafel angebracht worden. Wie Klaus Hoffmann für das Organisationskomitee Gedächtnisveranstaltungen Richard Rudolf Klein mitteilt, war es angesichts der Corona-Pandemie eine kleine Gedenkfeier. Oberbürgermeister Thomas Hirsch, Ortsvorsteher Thorsten Sögding, Landrat Dietmar Seefeldt würdigen dabei auch die Verdienste von Hermann-Josef Wilbert, der das Wirken von Richard Rudolf Klein in einem Buch beschrieben und ein Archiv mit dessen Werken im Dorfgemeinschaftssaal Nußdorf eingerichtet hat. Wilbert ist auch Initiator einer Reihe von 28 Veranstaltungen, die Klein in Landau und der Region bekannter machen sollen.